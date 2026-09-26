Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia, Reza Artamevia: Selamat Jalan...

jpnn.com - Kabar duka datang dari seniman legendaris sekaligus putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno, Mohammad Guruh Irianto Sukarnoputra atau akrab disapa Guruh Soekarnoputra.

Guruh Soekarnoputra dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (26/9). Kabar duka itu pun disampaikan oleh penyanyi Reza Artamevia.

Melalui akunnya di Instagram, dia mengungkapkan belasungkawa seraya mengenang almarhum sebagai sosok panutan yang memiliki peran luar biasa dalam budaya bangsa.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Selamat Jalan Duhai Pujangga, Budayawan, Negarawan, Tokoh Bangsa, serta Guru besar, Panutan & Sahabat Seniman Indonesia ‘Mas Guruh Soekarno Putra’ yang sangat kami cintai," ujar Reza Artamevia melalui akunnya di Instagram, dikutip Sabtu (26/9).

Baginya, karya-karya yang diciptakan mendiang Guruh Soekarnoputra tak akan lekang oleh waktu.

"Karya-karya indah Mas Guruh tidak akan pernah lekang oleh waktu. Suatu kebanggaan dan kenangan yang sangat berharga bagi kami semua yang pernah menjadi bagian kecil dari sejarah panjang kehidupan yang indah nan berwarna dari ‘Sang Maestro’," kata Reza Artamevia.

Terakhir, ibunda Aaliyah Massaid itu mengucapkan salam perpisahan untuk mendiang Guruh Soekarnoputra.

Dia juga mengucapkan doa terbaik bagi putra Soekarno tersebut.