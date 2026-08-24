Guruh Soekarnoputra: Sang Maestro, Taksu Nusantara, dan Penerjemah Pancasila Dalam Bahasa Keindahan
Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH.- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan
jpnn.com - Pada hari Sabtu, 26 September 2026, Ibu Pertiwi kembali meneteskan air mata.
Bangsa Indonesia tidak sekadar kehilangan seorang putra proklamator, tetapi kehilangan seorang maestro, sang penjaga gawang kebudayaan, dan denyut nadi seni Nusantara.
Guruh Soekarnoputra telah berpulang.
Sebagai seorang yang lahir dan bernapas dalam rahim tradisi Bali, sekaligus seorang nasionalis yang mengakar pada ajaran Marhaenisme, saya menatap kepergian Mas Guruh dengan rasa kehilangan yang teramat sangat.
Membicarakan Guruh Soekarnoputra tidak bisa hanya dengan kacamata politik praktis.
Ia terlalu besar untuk sekadar ditempatkan dalam etalase kekuasaan.
Membicarakan Mas Guruh adalah membicarakan roh kebudayaan Indonesia, dan secara khusus, membicarakan sebuah ikatan batin yang begitu magis dengan Tanah Leluhur: Bali.
Darah Srimben dan Tarikan Spiritual Taksu Bali.
Guruh Soekarnoputra telah berpulang. Ini kehilangan seorang maestro, sang penjaga gawang kebudayaan, dan denyut nadi seni Nusantara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Guruh Soekarnoputra Wafat, Lukman Hakim Saifuddin Kenang Sosok Budayawan Berjiwa Nasionalis
- Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia, Iga Massardi dan Laleilmanino Kenang Karyanya
- Guruh Soekarnoputra Dikafani dengan Kain Favorit Fatmawati
- Rano Karno Bacakan Pesan Haru Keluarga untuk Guruh Soekarnoputra di Depan SBY dan JK
- Anggota Komisi IV DPR Pertanyakan Dasar Penyegelan 1.000 Ton Udang di Jatim
- Johan Rosihan DPR Merespons Penyegelan 1.000 Ton Udang Oleh Ditjen PSDKP di Jatim