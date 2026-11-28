jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah mendesak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono agar menindak tegas secara hukum para pelaku pengeroyokan terhadap Silva Nur Intani Putri (17), siswi SMA Negeri 7 Kota Malang.

Anggota DPR Dapil Jawa Timur X itu menegaskan, penegakan hukum terhadap kasus yang merenggut nyawa seorang pelajar tersebut harus dilakukan secara serius, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Ini kasus yang sangat memprihatinkan. Seorang anak yang masih berstatus pelajar harus kehilangan nyawa akibat dugaan tindakan kekerasan. Saya mendesak Kapolda Jawa Timur mengusut tuntas kasus ini dan memastikan para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” ujar Gus Falah, Sabtu (28/11).

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Dalam kasus kematian Silva, polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing CAN (16), warga Blimbing; SP (16), warga Kedungkandang; IDH (16), warga Blimbing; serta WRLI (16), warga Lowokwaru, Kota Malang. Keempat tersangka tersebut diketahui masih berstatus sebagai pelajar SMA.

Gus Falah menekankan bahwa proses hukum terhadap para tersangka harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Menurutnya, meskipun para tersangka masih berusia anak, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

“Para pelaku harus dijerat dengan pidana maksimal sesuai ketentuan UU SPPA. Pasal 81 UU tersebut mengatur bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa,” tegasnya.

Gus Falah pun menegaskan pihak sekolah juga harus dimintai keterangan oleh aparat hukum terkait pengawasan siswa.