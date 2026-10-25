Gus Falah Harap UNAS Melahirkan Presiden Republik Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Keluarga Alumni Universitas Nasional (Kalunas) Nasyirul Falah Amru berharap almamaternya itu suatu hari nanti melahirkan seorang presiden Republik Indonesia (RI).
Hal itu diungkapkan anggota DPR RI yang akrab disapa Gus Falah itu, dalam pidato sambutan Wisuda Universitas Nasional Periode II Tahun Akademik 2025/2026, di Jakarta Convention Center, Sabtu (24/10).
"Dulu 1994, ketika saya kuliah saya membawa tas yang isinya hanya sikat gigi, dua buku dan handuk. Tapi dari pendidikan UNAS yang luar biasa, Alhamdulillah sudah jadi Anggota DPR RI, baru tiga periode," ujar Gus Falah.
Gus Falah melanjutkan, dengan fasilitas dan guru-guru besarnya yang luar biasa kini, para alumni UNAS seharusnya bisa menjadi Presiden Republik Indonesia.
"Maka saya berharap dari Universitas ini, lahir Presiden Republik Indonesia," tegasnya.
Gus Falah melanjutkan, di kampus perjuangan ini, proses belajar dirancang sedemikian rupa. Dengan begitu, pendidikan di UNAS tidak hanya menekankan pada aspek kognitif atau kecerdasan intelektual semata.
"Tapi, pendidikan di UNAS juga fokus pada pembentukan karakter, moral, dan integritas akhlak," ungkapnya.
"Saya berharap para wisudawan dan wisudawati ini melenting serta berguna bagi nusa dan bangsa," pungkasnya.
Gus Falah melanjutkan, dengan fasilitas dan guru-guru besarnya yang luar biasa kini, alumni UNAS seharusnya bisa menjadi Presiden Republik Indonesia
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