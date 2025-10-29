Gus Falah Sebut Kehadiran Presiden Bentuk Dukungan Bagi Pemberantasan Narkoba

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto di lokasi pemusnahan barang bukti narkoba sitaan Kepolisian RI, di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri.

Politisi yang akrab disapa Gus Falah itu menyatakan, kehadiran Presiden merupakan bentuk dukungan moral bagi Polri dan seluruh pihak yang terlibat dalam pemberantasan narkoba.

"Komitmen kuat pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ditunjukkan melalui aksi nyata yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, melalui kehadirannya di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri hari ini," ujar Gus Falah, Rabu (29/10).

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan bahwa aksi pemusnahan ini mempertegas langkah pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas yang bersih dari narkoba.

Gus Falah pun berharap, dukungan penuh dari pimpinan tertinggi negara ini bisa terus memotivasi aparat dan masyarakat untuk terus berjuang dalam menciptakan lingkungan yang jauh dari ancaman narkoba.

"Kedepannya, seluruh aparatur negara tetap harus berupaya menjadikan Indonesia sebagai 'kuburan' bagi para pengedar narkoba dan jaringannya," tegasnya

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba sitaan Kepolisian RI, di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Rabu (29/10/2025).

Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 214,84 ton dengan nilai Rp 29,37 triliun dari periode Oktober 2024 - Oktober 2025.