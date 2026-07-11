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Gus Ghofur: Kitab Ithafu Ummati Al Muqtafa Inspirasi Generasi Muda NU Lanjutkan Tradisi Keilmuan Ulama

Gus Ghofur: Kitab Ithafu Ummati Al Muqtafa Inspirasi Generasi Muda NU Lanjutkan Tradisi Keilmuan Ulama
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Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Abdul Ghofur Maimoen (Gus Ghofur) saat memberikan catatan dalam bedah kitab Ithafu Ummati Al Muqtafa karya Wakil Ketua Umum PBNU K.H. Zulfa Mustofa di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/7) malam. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - JAKARTA - Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Abdul Ghofur Maimoen (Gus Ghofur) menilai kitab Ithafu Ummati Al Muqtafa menjadi pengingat penting tentang kejayaan ulama Nusantara dalam khazanah keilmuan Islam dunia.

Gus Ghofur menyampaikan itu saat memberikan catatan dalam bedah kitab Ithafu Ummati Al Muqtafa karya Wakil Ketua Umum PBNU K.H. Zulfa Mustofa di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/7) malam.

“Buku ini menyampaikan dengan baik bahwa ulama-ulama ketika mengembara belajar di Makkah kemudian menjadi ulama besar, menjadi pengajar di Masjidil Haram, bahkan sebagian di antaranya menjadi khatib di Masjidil Haram. Itulah generasi ulama terdahulu,” kata Gus Ghofur.

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Dia mengatakan perjalanan panjang para ulama Nusantara dalam menuntut ilmu di pusat-pusat keilmuan Islam telah melahirkan tokoh-tokoh besar yang memiliki pengaruh luas. 

“Mereka tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga menghasilkan karya-karya keilmuan yang hingga kini masih menjadi rujukan,” jelasnya.

Dia menyebut sejumlah ulama besar, seperti Syekh Mahfudz at-Tirmizi, Syekh Nawawi Al Bantany dan ulama Nusantara lainnya yang berasal dari kawasan yang dalam literatur Islam disebut sebagai al-Jawi, mulai dari Patani hingga wilayah timur Nusantara.

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“Mereka kemudian menjadi pengarang-pengarang besar. Semangat seperti inilah yang harus kita resapi," ungkapnya.

"Semoga hadirnya buku ini membuat ulama-ulama Nusantara kembali percaya diri bahwa dahulu para ulama kita mampu menjadi tokoh besar di dunia Islam,” katanya.

Gus Ghofur menilai kitab Ithafu Ummati Al Muqtafa menjadi pengingat penting tentang kejayaan ulama Nusantara dalam khazanah keilmuan Islam dunia.

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