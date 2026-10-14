Gus Ipul Ajak ASN dan Warga Bandung Barat-Pekalongan Jadi Agen Perlinsos
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pekalongan memperluas jangkauan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga.
Gerakan itu mendorong aparatur sipil negara (ASN), pendamping sosial, penyuluh, dan masyarakat untuk menjadi Agen Perlinsos yang membantu warga supaya dapat akses layanan bantuan sosial.
Hal itu disampaikan Gus Ipus saat menerima audiensi Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Plt. Bupati Pekalongan Sukirman di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
Dia menekankan keterlibatan pemda sangat penting agar proses registrasi dan pengusulan bantuan sosial (bansos) dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama warga yang memiliki keterbatasan akses maupun kemampuan menggunakan teknologi digital.
“Utamakan tetangga sama saudara dulu,” ujar Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, Perlinsos Digital merupakan registrasi ulang dan pembukaan kesempatan bagi warga untuk mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan.
Proses registrasi ulang dilengkapi dengan verifikasi biometrik melalui pengenalan wajah (face recognition).
“Jadi, semua penerima bansos kita registrasi ulang, warga boleh mengusulkan untuk ingin mendapatkan bansos. Mesin yang akan jawab (kelayakan), bukan orang lagi,” jelas Gus Ipul.
Menteri Sosial Gus Ipul mengajak pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pekalongan memperluas jangkauan Perlindungan Sosial (Perlinsos)
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