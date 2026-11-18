jpnn.com, BREBES - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengajak para orang tua siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Brebes untuk berikrar mendukung penuh anaknya dalam proses pembelajaran.

Menurut Gus Ipul, dukungan penuh dari orang tua menjadi kunci agar anak cepat beradaptasi di masa-masa awal kehidupan berasrama.

Adapun kalimat ikrar tersebut:

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Saya orang tua keluarga dari siswa Sekolah Rakyat kampus Brebes dengan ini berjanji untuk memberikan dukungan dan doa restu untuk siswa-siswa Sekolah Rakyat agar bisa belajar dengan baik sampai lulus SMA.

Saya orang tua keluarga siswa Sekolah Rakyat berjanji untuk tidak menarik diri, meninggalkan, mengeluarkan anak anak saya atau keluarga saya yang sudah menjadi siswa Sekolah Rakyat.

Saya berjanji tidak akan mundur bahkan akan berikan dukungan dan doa sepenuh hati.

Demikian ikrar bersama yang dipandu Gus Ipul dan diikuti secara serempak oleh ratusan orang tua siswa dalam acara Dialog Orang Tua dan Siswa Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial di SRT 1 Brebes, Jawa Tengah, Selasa (17/11).