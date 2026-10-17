Gus Ipul Apresiasi HKBP Beri Layanan Keagamaan Inklusif Penyandang Disabilitas

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik VIII DKI Jakarta yang memberikan layanan keagamaan setara bagi penyandang disabilitas melalui kegiatan Ibadah Raya Penyandang Disabilitas.

Sebanyak 202 penyandang disabilitas dan 82 perwakilan gereja se-DKI Jakarta ikut serta dalam kegiatan Ibadah Raya Penyandang Disabilitas HKBP VIII di Gedung Sopo Marpingkir, Cakung, Jakarta Timur, Jum'at (16/10).

Gus Ipul menyampaikan kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian dan komitmen bersama bagi penyandang disabilitas agar memperoleh kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupan beragama dan berpartisipasi di tengah masyarakat.

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“Saya bersyukur diundang dalam kegiatan yang sangat baik ini, kegiatan yang memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kami para penyandang disabilitas untuk bisa memperoleh layanan keagamaan yang setara,” kata Gus Ipul dalam sambutannya.

Menurutnya, HKBP telah menunjukkan peran penting dalam mewujudkan pelayanan yang inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara kepada penyandang disabilitas.

“HKBP melalui gereja yang dimiliki telah membuktikan, memberikan pelayanan yang sama kepada para penyandang disabilitas,” ujarnya.

Gus Ipul juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi sebagai landasan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dengan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026, pemerintah terus mendorong hadirnya kebijakan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.