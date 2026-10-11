Gus Ipul Jenguk Korban Kebakaran Rumah Makan Padang, Pastikan Bantuan Tersalurkan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjenguk korban kebakaran rumah makan Padang di Jalan Pegambiran, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur Sabtu, (10/10).

Korban saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKB) menyalurkan santunan sebesar Rp5 juta kepada masing-masing dari lima korban luka, disertai paket nutrisi untuk seluruh korban.

“Memang salah satu tugas kami, atas arahan Presiden, adalah membantu masyarakat yang mengalami musibah, baik bencana alam maupun nonalam,” ujar Gus Ipul.

Kebakaran terjadi pada Jumat (9/10/2026) sekitar pukul 07.30 WIB.

Berdasarkan laporan asesmen Kemensos, api bermula saat pekerja sedang memasak dan berupaya mengganti tabung gas di lantai tiga rumah makan.

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Api kemudian membesar dan membakar lantai tersebut. Akibat kejadian itu, lima pekerja rumah makan mengalami luka-luka.

Tiya (38) mengalami patah tulang belakang dan kaki, sedangkan Agung (30) mengalami luka bakar pada tangan kanan serta kedua kaki.