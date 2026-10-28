Gus Ipul Kumpulkan Kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia, Konsolidasi Hadapi Banyak Tantangan
jpnn.com, MAKASSAR - Dinamika Sekolah Rakyat setelah setahun lebih berjalan semakin penuh tantangan lantaran latar belakang siswa sangat beragam serta kompleksitas sistem pendidikan berasrama.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan dinamika yang ada dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus mendapatkan penanganan tepat.
Untuk itu diperlukan konsolidasi, penguatan tata kelola, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
"Saya hari ini sekali lagi bertemu dengan seluruh kepala sekolah rakyat yang datang dari berbagai daerah untuk melakukan konsolidasi," kata Gus Ipul seusai kegiatan Penguatan Kapasitas Manajerial Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Swiss-belhotel Waterfront Makassar, Selasa (27/10).
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menegaskan dia bersama Wamensos Agus Jabo Priyono memberi atensi khusus terhadap perkembangan-perkembangan yang ada di sekolah rakyat.
"Karena kami tahu bahwa tantangan dan dinamika di sekolah rakyat memang perlu mendapatkan penanganan yang baik," katanya.
Dia menyebut selain latar belakang yang berbeda, hampir seluruh siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga rentan dengan luka sosial yang selama ini dipendam.
Mensos Gus Ipul mengumpulkan kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia untuk melakukan konsolidasi terkait banyak tantangan dan dinamika yang harus dihadapi
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