Gus Ipul Minta Program Kemensos Selaras dengan 3 Mandat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan jajarannya tengah mempertajam implementasi program tahun 2026.

Selain itu, mereka juga tengah mengkonsolidasikan program kerja di tahun 2027 sesuai mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Pertama, datanya makin akurat, sasaran (bansos)-nya makin tepat, dan penyelenggaraan yang semakin baik untuk sekolah rakyat. Tiga ini adalah mandat strategis Presiden yang terus kita matangkan supaya dampaknya juga makin nyata untuk masyarakat,” ujar Gus Ipul saat mendampingi Wamensos Agus Jabo Priyono saat memberikan arahan dalam kegiatan Konsolidasi Kinerja SDM Aparatur Kementerian Sosial dalam Pelaksanaan Program Tahun 2026 dan Rencana Program Tahun 2027 di Grand Ballroom Four Points Bekasi, Jawa Barat, Jumat (16/10/2026).

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Selain program prioritas Presiden, Gus Ipul melanjutkan rumusan program kerja Kemensos juga harus mengacu pada amanat utama yang diberikan oleh konstitusi, UU Kesejahteraan Sosial, RPJMN, dan Renstra.

Dua hal lain selanjutnya yang tak kalah penting adalah cara kerja yang terarah terpadu dan berkelanjutan, serta semua harus terukur.

Terarah dalam artian setiap kegiatan dan program yang dilaksanakan menuju satu tujuan yaitu graduasi; terpadu dengan berbasis pada satu data, satu perencanaan, satu evaluasi tanpa ego sektoral; serta berkesinambungan.

Tiga bagian ini harus berjalan beriringan dikawal masing masing direktorat yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Rehabilitasi Sosial (Rehsos), dan Pemberdayaan Sosial (Dayasos). Juga dukungan manajerial Sekretariat Jenderal dan pengawasan dari Inspektorat Jenderal.

“Kalau sudah terukur, sudah terarah, sudah terpadu, sudah berkelanjutan, tinggal implementasi kita, konsistensi kita saja terhadap pelaksanaan di perencanaan supaya proses bisnis selesai,” jelasnya.