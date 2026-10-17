Gus Ipul Sebut Open House Sekolah Rakyat Digelar Bertepatan Ultah Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Bekasi - Kementerian Sosial (Kemensos) membuka pintu seluas luasnya kepada masyarakat untuk mengenal Sekolah Rakyat, melalui open house 1 tahun Sekolah Rakyat yang digelar serentak di 182 titik di seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dari SRMA 13 Bekasi, Jawa Barat secara daring dan luring, Sabtu (17/10).

"Saya ditemani Pakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Pak Agus Jabo Priyono beserta Pak Sekjen, Pak Hasan Chabibie, dan jajaran Kementerian Sosial yang lain bersama-sama di sini dengan sekalian yang terhubung dengan 182 titik penyelenggaran sekolah rakyat di mana hari ini 17 Oktober kita semua menyelenggarakan open house serentak di seluruh Indonesia," ujarnya.

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Gus Ipul menyebut open house Sekolah Rakyat hari ini istimewa karena bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dia pun mengajak semua yang hadir untuk mendoakan. "Kita semua mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Bapak Presiden dengan iringan doa semoga panjang umur, sehat, penuh berkah, dan sukses memimpin Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul bersyukur lantaran salah satu gagasan besar Presiden yaitu sekolah rakyat mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan.

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Salah satu indikator sederhananya adalah penampilan para siswa di panggung yang penuh percaya diri. Padahal, hampir seluruh siswa sekolah rakyat datang dari keluarga dengan berbagai keterbatasan.

Ada yang sebelumnya putus sekolah, ada yang kehilangan kepercayaan diri, bahkan ada yang hampir kehilangan harapan.