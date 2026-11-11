Gus Ipul Sebut Presiden Prabowo Targetkan 500 Sekolah Rakyat untuk 1 Juta Siswa

jpnn.com, NAGAN RAYA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 500 Sekolah Rakyat permanen dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

Pembangunan tersebut diarahkan agar setiap daerah memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas lebih dari satu juta siswa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan target tersebut merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera serta memutus mata rantai kemiskinan.

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“Bapak Presiden Prabowo menargetkan sekurang-kurangnya ada satu kabupaten/kota se-Indonesia yang memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat. Artinya, kalau setiap kabupaten/kota ada satu gedung permanen Sekolah Rakyat, maka pada tiga sampai empat tahun yang akan datang ada lebih dari 500 gedung permanen Sekolah Rakyat yang akan menampung lebih dari satu juta siswa,” kata Gus Ipul.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Nagan Raya di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Selasa (10/11).

Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera, terutama mereka yang tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama atau boarding school.

Melalui sistem ini, siswa mendapatkan pendampingan selama 24 jam, mulai dari kegiatan belajar di kelas hingga aktivitas sehari-hari di asrama.