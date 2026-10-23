Gus Ipul Targetkan 48 Juta Keluarga Terdaftar dalam Perlinsos Digital di Akhir 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan 48 juta keluarga terdaftar dalam Perlinsos Digital pada akhir 2026.

Registrasi tersebut mencakup pendataan ulang penerima bantuan sosial sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan diri memperoleh bantuan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Foto: Dokumentasi Kemensos

“Target kami paling tidak di akhir tahun nanti sudah ada 48 juta keluarga yang sudah registrasi di Perlinsos Digital,” kata Gus Ipul didampingi Sekretaris Jenderal Kemensos Hasan Chabibie dalam konferensi pers 2 Tahun Kerja Nyata Perlindungan Sosial di Kantor Kementerian Sosial, Jumat (23/10).

Lebih dari 13,2 juta keluarga telah terdaftar dalam Perlinsos Digital, baik secara mandiri maupun dengan pendampingan agen.

Sementara jumlah Agen Perlinsos yang bergabung mencapai 816.674 orang.

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Gus Ipul beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu masyarakat melakukan registrasi.

Menurut Gus Ipul, Perlinsos Digital dikembangkan untuk memperkuat pendataan penerima bantuan sosial.