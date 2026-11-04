Gus Ipul Tegaskan SDM Sekolah Rakyat Harus Bekerja dengan Disiplin dan Kode Etik

jpnn.com, CIBINONG - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan sumber daya manusia (SDM) Sekolah Rakyat harus bekerja dengan disiplin dan berpegang teguh pada kode etik lantaran para siswa berasal dari latarbelakang beragam.

Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Pembukaan Pelatihan Kompetensi Dasar Tenaga Pengamanan, Manajemen Kasus bagi Case Manager, dan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi Operator Sekolah Rakyat di Harris Hotel & Convention Cibinong City Mall, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/11).

"Ada wali asrama, ada wali asuh, ada sekuriti, ada guru, ada kepala sekolah, dan tadi ada manajer kasus, ada juga dari teman-teman yang mengelola data. Semuanya ini harus bisa bekerja dengan disiplin dan berpegang teguh pada kode etik yang ada," tegas Gus Ipul.

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Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan serentak pada 3 sampai 9 November di beberapa lokasi di Kabupaten Bogor.

Total jumlah peserta sebanyak 839 orang terdiri dari tenaga pengamanan, case manager, dan operator Sekolah Rakyat.

Pelatihan bertujuan meningkatkan kualitas SDM Sekolah Rakyat dalam aspek keamanan dan perlindungan anak, penanganan kasus peserta didik, serta pengelolaan data pendidikan guna mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang aman, berkualitas, dan profesional.

Ditemui usai kegiatan, Gus Ipul menyebutkan ada beberapa fungsi Sekolah Rakyat, di antaranya fungsi edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan, sehingga membutuhkan SDM yang mampu bekerja dengan baik sesuai bidang masing-masing.