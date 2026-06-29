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Gus Ipul Tekankan Kejujuran dalam Penjangkauan Siswa Sekolah Rakyat

Gus Ipul Tekankan Kejujuran dalam Penjangkauan Siswa Sekolah Rakyat
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Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri Open House Sekolah Rakyat untuk Orang Tua dan Calon Siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 7 Palembang yang berlokasi di Sentra Budi Perkasa Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (28/6). Foto: Biro Humas Kemensos / Alpenta Mulia Sitompul

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan proses penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat harus dijalankan secara jujur dan terbuka.

Hal itu disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Open House Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 7 Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (28/6).

Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat tidak menggunakan sistem pendaftaran, melainkan penjangkauan terhadap keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

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"Program ini harus dimulai dengan kejujuran dan keterbukaan. Tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria di dalam DTSEN dijangkau oleh petugas, baru kemudian ditetapkan menjadi siswa Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul.

Dia menegaskan kejujuran harus dijaga sejak proses pendataan hingga pengelolaan program.

"Tidak boleh ada korupsi, sogok-menyogok ataupun tindakan yang tidak terpuji karena program ini diperuntukkan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dan belum terbawa dalam proses pembangunan," ujarnya.

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Open House tersebut digelar untuk memperkenalkan perkembangan pembelajaran Sekolah Rakyat kepada orang tua, calon siswa, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Saat ini terdapat lima Sekolah Rakyat rintisan di Sumatra Selatan, yakni SRMA 7 Palembang, Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 31 Palembang, SRMA 8 Ogan Ilir, SRT 15 Empat Lawang, dan SRMA 45 Ogan Komering Ulu.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan proses penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat harus dijalankan secara jujur dan terbuka.

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