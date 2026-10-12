Gus Ipul Wajibkan Jajaran Kemensos Jadi Agen Perlinsos dan Tekan Efisiensi Anggaran
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mewajibkan seluruh jajaran Kemensos menjadi Agen Perlinsos Digital.
Dia juga menekankan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Dinas yang dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kemensos, Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri Sosial, serta kepala sentra dan kepala balai yang hadir secara daring di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (12/10).
“Kami ingin seluruh jajaran Kementerian Sosial siap menjadi Agen Perlinsos,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul meminta setiap pegawai membantu warga melakukan pendaftaran Perlinsos Digital, terutama masyarakat yang kesulitan mengakses layanan secara mandiri.
“Perlu Agen Perlinsos. Perlu relawan-relawan yang mau membantu supaya bisa memasukkan data keluarga penerima manfaat ke dalam sistem digital kita,” ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan, Perlinsos Digital menjadi bagian dari perubahan pengelolaan data bantuan sosial yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat.
Melalui sistem tersebut, penerima bantuan dapat melakukan pendaftaran ulang, sementara masyarakat lainnya dapat mengajukan pendaftaran secara mandiri.
Ini arahan Mensos Gus Ipul kepada jajaran Kemensos saat rapat dinas yang dihadiri Wamensos Agus Jabo hingga kepala sentra dan kepala balai
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