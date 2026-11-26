jpnn.com - Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menilai dua calon wakil presiden (cawapres) usulan Presiden Prabowo Subianto memiliki keunggulan masing-masing.

Sugiono dinilai kuat pada aspek loyalitas sedangkan Andi Amran Sulaiman kuat dari sisi profesionalitas.

Gus Khozin mengatakan dua cawapres usulan Presiden Prabowo memiliki keunggulan masing-masing pada aspek yang berbeda.

"Dua nama cawapres itu menjadi preferensi Presiden," kata Khozin di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Legislator Dapil Jatim IV (Jember-Lumajang) itu menyebut figur Sugiono memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo mulai saat dinas di militer, partai politik hingga di pemerintahan sebagai Menteri Luar Negeri dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Pak Sugiono memiliki jejak rekam chemistry yang kuat dengan Presiden. Beliau bisa langsung bonding dengan Presiden," ujar Khozin.

Sementara, sosok Andi Amran Sulaiman, jejaknya di sektor pertanian memiliki reputasi yang baik di antaranya soal swasembada beras.

"Pak Amran ditunjuk sebagai Menteri Pertanian di era Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Ini menunjukkan aspek profesionalitasnya cukup menonjol," ungkap Khozin.