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Gus Kikin Jadi Ketum PBNU 2026-2031, Perusahaannya Banyak

Gus Kikin Jadi Ketum PBNU 2026-2031, Perusahaannya Banyak
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Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Foto: Sumber JPNN

jpnn.com - JOMBANG - KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2026-2031.

Keputusan hasil musyawarah tersebut dibacakan salah satu anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, di hadapan peserta Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).

“Setelah melakukan musyawarah dari lima nama calon yang diajukan, maka anggota Ahlul Halli wal Aqdi secara mufakat memutuskan untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026–2031,” kata Kiai Anwar saat membacakan berita acara Rapat AHWA, seperti disaksikan via YouTube Nu Online.

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Gus Kikin lahir di Jombang, 17 Agustus 1958.

Dia adalah seorang ulama dan pebisnis Indonesia.

Gus Kikin juga pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng.

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Gus Kikin lahir di lingkungan Pondok Pesantren Sunan Ampel Jombang, pesantren yang didirikan ayahnya. Selain menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Ampel, Gus Kikin juga belajar di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Seblak, Jombang, yang didirikan oleh kakeknya.

Gus Kikin menempuh pendidikan formal di Madrasah Ibtida'iyah Parimono tahun 1963–1970. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Jombang pada tahun 1971–1973, kemudian SMA Negeri 2 Jombang pada tahun 1974–1977.

Pada 1998, Gus Kikin mendirikan lima perusahaan di Kota Surabaya, dan pada 2000 ia mendirikan kantor di Jakarta.

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