Gus Kikin Jadi Ketum PBNU, Ada Peran Eks Menteri Era SBY

jpnn.com - JAKARTA - Abi Rekso mengungkapkan ada tokoh yang berperan signifikan dalam terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) 2026–2031 dalam Muktamar Ke-35 NU.

Abi Rekso, yang merupakan Juru Bicara Tim Qanun Asasi (pemenangan) Gus Kikin, mengatakan orang yang dimaksud ialah H. Muhammad Lukman Edy.

Menurutnya, Lukman Edy dikenal sangat dekat dengan tokoh dan figur penting Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia.

Hal itu juga yang menjadi faktor kunci yang membuat Gus Kikin sukses mendapatkan dukungan yang optimal meski waktu konsolidasi yang tersedia sangat singkat.

“Kalau boleh jujur, persiapan ini hanya 2 minggu setelah Yai Kikin mantap untuk maju. Di bawah koordinasi Pak Lukman Edy seluruh tim bersinergi secara pararel. Alhamdulillah, hasil dukungan 472 karena kerja cerdas yang solid," kata Abi Rekso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (2/9).

Lukman Edy lahir di Teluk Pinang, Indragiri Hilir, Riau, pada 26 November 1970 dan tercatat pernah menempuh pendidikan Teknik Sipil di Universitas Brawijaya.

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Lukman Edy punya kiprah panjang di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ia pernah memimpin PKB Riau dan menjadi anggota DPRD Riau.

Lukman Edy salah satu dari tokoh Melayu yang turut menggalang kekuatan Nahdlatul Ulama di Sumatera untuk bergabung ke PKB yang dipimpin Gus Dur saat itu.