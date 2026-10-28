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Gus Lilur Bangun Kembali Jaringan Dagang di Vietnam

Gus Lilur Bangun Kembali Jaringan Dagang di Vietnam
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Warga NU, Kiai Kampung atau Gus Lilur. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Nahdlatul Ulama, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur melakukan kunjungan kerja ke Hanoi dan Ho Chi Minh City, Vietnam untuk menjajaki pengembangan bisnis perdagangan batu bara dan kemitraan budi daya benih bening lobster (BBL).

Di tengah aktivitas bisnis tersebut, Gus Lilur tetap melanjutkan desakannya agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan jual beli suara dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Ia juga kembali menyerukan agar KH Miftachul Akhyar mundur dari jabatan Rais Aam PBNU.

Gus Lilur menegaskan aktivitas bisnis dan perjuangannya di lingkungan NU merupakan dua hal yang berjalan beriringan dengan prinsip yang sama, yakni keterbukaan dan pertanggungjawaban.

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"Saya tidak sedang menjalani dua hidup. Di dagang maupun di jam'iyyah, ukurannya satu: berani dibuka, berani diperiksa,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya.

Penandatanganan Kontrak Batu Bara Ditargetkan Pekan Depan

Dalam kunjungannya ke Vietnam, Gus Lilur mengaku menerima tawaran pasokan batu bara dengan spesifikasi ICI 1 hingga ICI 5 dan skema penyerahan CIF Vietnam.

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Volume yang dibicarakan disebut mencapai 20 juta metrik ton. Menurut Gus Lilur, penandatanganan kontrak dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Namun, dia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut belum dapat dinyatakan terealisasi karena masih menunggu penandatanganan kontrak, kesepakatan harga, pengaturan jadwal pengapalan, perizinan, serta pemenuhan kewajiban para pihak.

Gus Lilur melakukan kunjungan kerja ke Hanoi dan Ho Chi Minh City, Vietnam untuk menjajaki pengembangan bisnis perdagangan batu bara & kemitraan budi daya BBL

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