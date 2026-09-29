Gus Lilur Merilis Risalah Kritis dan Mendalam Tentang 'NU, Gus Dur, dan Bromocoran Politik'

jpnn.com, JAKARTA - Warga Nahdlatul Ulama (NU), Kiai Kampung sekaligus Penulis Buku Prabowo untuk Indonesia Raya, HRM Khalilur R Abdullah (Gus Lilur) secara resmi merilis risalah kritis dan refleksi mendalam bertajuk “NU, Gus Dur, dan Bromocorah Politik”.

Gus Lilur mengaku menerbitkan rilis pers ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, keagamaan, dan kebangsaan atas dinamika serta dugaan penyimpangan terstruktur yang terjadi dalam penyelenggaraan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang.

Lebih lanjut, Gus Lilur menggarisbawahi pentingnya melakukan penjernihan makna terhadap tiga pilar utama yang menjadi fundamen analisis ini: Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di dunia, sosok KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai pilar martabat jama'ah.

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Ketiga adalah fenomena "bromocorah politik"—yakni para penjahat kambuhan politik yang memperlakukan institusi keagamaan yang mulia semata-mata sebagai sarana pragmatis, tangga kekuasaan, dan komoditas finansial.

1. Memaknai NU, Integritas Gus Dur, dan Bahaya "Bromocorah Politik"

Nahdlatul Ulama (NU) adalah jam'iyyah keagamaan dengan warga yang melampaui seratus juta jiwa.

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Mengusung ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah—bermazhab Fiqih Syafi'i, berakidah Asy'ariyah-Maturidiyah, serta bertasawuf mengikuti Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali—NU bukan sekadar struktur organisasi. NU adalah peradaban dan jalan beragama yang diwariskan secara bersambung (sanad muttashil) dari kiai kepada santri melalui air mata, tirakat, dan istikharah para pendirinya (muassis), seperti Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari, KH Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri.

Namun, struktur jaringan NU yang amat kokoh hingga ke tingkat ranting desa—dengan jutaan basis massa taat tanpa perlu dibayar—membuat NU amat "seksi".