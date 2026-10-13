Gus Lilur Minta KPK Telusuri Dugaan Politik Uang di Muktamar ke-35 NU

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh muda nahdiyin yang dikenal sebagai Kiai Kampung, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menelusuri dugaan praktik politik uang dalam Muktamar ke-35 NU.

Gus Lilur meminta KPK mengungkap dugaan politik uang dan dugaan sumber dana yang yang disebut-sebut digunakan untuk mengondisikan dukungan dalam forum tertinggi organisasi warga nahdiyin tersebut.

Apalagi, kata Gus Lilur, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik lembaga antirasuah itu bakal mendalami dugaan aliran uang kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN ke Muktamar NU.

Pendalaman ini terkait dengan uang senilai Rp100 miliar yang disita dari Arif Sugianto yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR Nusron Wahid.

"Penanganan oleh aparat penegak hukum diharapkan dapat memastikan apakah terdapat bukti yang cukup untuk menindaklanjuti dugaan politik uang tersebut sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).

Gus Lilur mengatakan sejumlah pihak sudah melaporkan dugaan politik uang di Muktamar ke-35 NU ke KPK. Terbaru, KPK menerima laporan dugaan korupsi terkait politik uang yang dilaporkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, pada Rabu (7/10/2026).

Baca Juga: Kia Said Aqil Klarifikasi Pernyataan Gus Lilur Perihal Uang Rp 1 Miliar Setelah Muktamar NU

"Meminta aparat penegak hukum memeriksa apakah terdapat dasar yang cukup untuk menindaklanjuti dugaan tersebut," tandas Gus Lilur.

Dalam laporan PCNU Kabupaten Sekadau, dugaan pengondisian disebut berlangsung di Hotel Fatma, Jombang, serta posko Muktamar yang beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.