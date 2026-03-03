Gus Lilur: Penambahan Layer Cukai Instrumen Selamatkan Industri Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Kritik terhadap rencana Kementerian Keuangan menambah satu layer baru dalam struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dinilai terlalu menyederhanakan persoalan dan mengabaikan realitas struktural industri tembakau nasional.
Founder Owner Rokok Bintang Sembilan HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy—atau yang akrab disapa Gus Lilur menilai penambahan layer bukanlah langkah mundur, melainkan instrumen transisi fiskal untuk merapikan pasar yang selama ini terdistorsi dan ketimpangan struktur usaha.
Menurutnya, perdebatan selama ini terlalu terfokus pada harga eceran dan konsumsi, tanpa melihat dimensi struktur industri dan penerimaan negara.
Menurutnya, Indonesia memiliki karakter pasar yang berbeda dengan Filipina atau negara lain yang sering dijadikan rujukan.
“Struktur industri kita tidak tunggal. Ada perusahaan besar, ada skala menengah, dan ada ribuan usaha kecil padat karya. Kalau struktur tarif dipukul rata tanpa ruang transisi, yang mati duluan bukan konsumsi, tapi industri kecil. Itu fakta ekonomi,” ujarnya.
Data Kementerian Keuangan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa penerimaan CHT tetap menjadi salah satu tulang punggung APBN, berada di kisaran lebih dari Rp 200 triliun per tahun.
Namun di saat yang sama, peredaran rokok ilegal terus menjadi masalah.
Sejumlah laporan menyebut tren kenaikan peredaran rokok ilegal dalam beberapa tahun terakhir, terutama di segmen harga murah.
Gus Lilur menilai penambahan layer cukai merupakan instrumen transisi fiskal untuk merapikan pasar dan menyelamatkan industri rakyat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- AS & Israel Bombardir Iran, Misbakhun Dorong Skenario Fiskal Kontingensi
- Impor Barang Hibah, Ibadah & Penanggulangan Bencana Kini Bebas Bea Masuk dan Cukai
- Ramadan di Depan Mata, Misbakhun DPR Dorong Sinergi Fiskal–Moneter Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli
- Kenali Desain Pita Cukai 2026: Tampilkan Keindahan Alat Musik Tradisional Indonesia
- Pemprov Jateng Susun Strategi Penguatan Fiskal agar APBD 2026 Berjalan Optimal
- Percepatan Program Biofuel, Pertamina Patra Niaga Minta Insentif Cukai kepada Purbaya