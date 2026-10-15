Gus Lilur Resmi Laporkan ke KPK Perihal Dugaan Jual Beli Suara di Muktamar NU
jpnn.com, JAKARTA - Tokoh muda Nahdatul Ulama (NU) yang dikenal Kiai kampung HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur telah resmi melaporkan dugaan politik uang dan suap dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan jual beli suara yang disebut bersumber dari dugaan dana hasil korupsi oknum pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Gus Lilur mengaku mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (12/10).
Kedatangannya ke lembaga antirasuah tersebut memiliki dua agenda utama, yakni melaporkan dugaan praktik suap dalam Muktamar NU, serta mengoordinasikan pengembalian uang yang diduga berkaitan dengan praktik riswah atau jual beli suara.
“Agar beberapa PCNU yang mau mengembalikan dana riswah bisa langsung diterima penyidik KPK, dan uang riswahnya bisa langsung disita oleh penyidik KPK,” kata Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (14/10/2026).
Dia menegaskan laporan yang disampaikan pada tahap awal belum secara khusus menetapkan atau memidanakan individu tertentu sebagai pelaku.
Laporan tersebut ditujukan untuk memaparkan dugaan rangkaian peristiwa, pola transaksi, pihak-pihak yang disebut terlibat, serta sejumlah lokasi tempat penyerahan uang.
“Dalam LP Tipikor ini saya belum memidanakan secara khusus para pelaku riswah Muktamar,” ujarnya.
Gus Lilur telah resmi melaporkan ke KPK terkait dugaan politik uang dan suap dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.
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