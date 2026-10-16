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Gus Lilur: Saya Pilih Jalur Hukum, Penegak Hukum Harus Transparan

Gus Lilur: Saya Pilih Jalur Hukum, Penegak Hukum Harus Transparan
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Tokoh Muda NU, Kiai Kampung HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur). Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur), warga Nahdlatul Ulama (NU) yang dikenal sebagai Kiai Kampung, menegaskan komitmennya untuk terus menempuh jalur hukum terkait dugaan praktik suap, risywah, dan jual beli suara dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026.

"Saya memilih menjadikan hukum sebagai panglima. Ketika muncul dugaan pelanggaran hukum, jalur yang harus ditempuh adalah pelaporan, pembuktian, penyelidikan, dan proses peradilan. Bukan main kayu, bukan intimidasi, dan bukan tindakan di luar hukum,” tegas Gus Lilur dalam keterangan tertulis pada Kamis (15/10).

Melaporkan Dugaan, Mendorong Pembuktian

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Khalilur mengaku telah melaporkan Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan yang menurutnya perlu didalami aparat penegak hukum.

Dia juga menyampaikan rencana untuk kembali mendatangi KPK pada pertengahan pekan depan guna menyerahkan tambahan bukti dan memperluas pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Muktamar NU.

Gus Lilur menyebut beberapa pihak akan dimintai pertanggungjawaban melalui proses hukum, yaitu Nusron Wahid; Saifullah Yusuf; Miftahul Akhyar; Sulaiman Tanjung; dan pihak-pihak lain, termasuk penyelenggara negara, apabila ditemukan bukti keterlibatan mereka.

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Dia menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus diuji melalui mekanisme hukum yang sah.

Menurutnya, penetapan tanggung jawab pidana setiap orang merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Gus Lilur mengatakan siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkannya sesuai hukum. Tidak boleh ada tebang pilih.

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