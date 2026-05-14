Gus Miftah, Gus Yusuf, dan KH Imam Jazuli Curi Perhatian Nahdliyin di PKMNU

jpnn.com, CIREBON - Suasana Ballroom Hotel Aston Cirebon menjadi sorotan saat tiga tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Gus Miftah, Gus Yusuf Chudlori, dan KH Imam Jazuli, duduk berdampingan dalam kegiatan Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU).

Ketiganya hadir sebagai peserta aktif dalam pelatihan kader yang berlangsung pada 13 hingga 17 Mei 2026

Mereka tampil kompak mengenakan kemeja putih dan peci hitam, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bersama peserta lain di bawah bimbingan instruktur senior PBNU, Masyhuri Malik.

Kehadiran para tokoh tersebut menarik perhatian warga Nahdliyin karena menunjukkan komitmen terhadap proses kaderisasi formal di lingkungan Nahdlatul Ulama.

PMKNU merupakan jenjang pengaderan yang dirancang untuk memperkuat wawasan ke-NU-an, ideologi Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), serta kemampuan kepemimpinan kader.

Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan dan peran strategis kader dalam menggerakkan masyarakat.

Program tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu forum penting yang melahirkan banyak aktivis, tokoh pesantren, hingga pemimpin di berbagai bidang.

Kehadiran Gus Miftah, Gus Yusuf Chudlori, dan KH Imam Jazuli dinilai menunjukkan bahwa tokoh publik dan ulama tetap menempatkan proses kaderisasi sebagai bagian penting dalam penguatan kapasitas organisasi.