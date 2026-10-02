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Gus Miftah Jadi Pengurus PBNU 2026-2031, Namanya Masuk Jajaran Ketua

Gus Miftah Jadi Pengurus PBNU 2026-2031, Namanya Masuk Jajaran Ketua
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Gus Miftah ditunjuk sebagai Ketua PBNU periode 2026–2031 dalam susunan kepengurusan baru. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah ditunjuk sebagai salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmah 2026–2031.

Penunjukan tersebut tercantum dalam susunan kepengurusan baru yang diumumkan PBNU, Kamis (1/10/2026).

Gus Miftah dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

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Dengan penunjukan tersebut, Gus Miftah kini masuk dalam jajaran pimpinan pusat organisasi Nahdlatul Ulama.

Susunan kepengurusan PBNU masa khidmah 2026–2031 tersebut terdiri atas 210 nama dari berbagai unsur.

Ketua PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengatakan komposisi kepengurusan disusun dengan mempertimbangkan keterwakilan berbagai generasi.

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“Ini dimaksudkan untuk pemerataan di seluruh jajaran, dari generasi awal hingga generasi akhir,” ujar Gus Kikin dalam siaran pers resmi.

Menurut Gus Kikin, kepengurusan baru juga mengakomodasi sejumlah badan otonom dan unsur organisasi di lingkungan NU.

Gus Miftah ditunjuk sebagai salah satu Ketua PBNU periode 2026–2031 dalam susunan kepengurusan baru.

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