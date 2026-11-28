jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031, KH Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, mengecam tindakan perundungan di kalangan remaja menyusul kasus pengeroyokan siswi SMAN 7 Kota Malang berinisial SN (17) yang berujung maut.

Gus Miftah menegaskan, perundungan atau bullying merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Menurut dia, tindakan tersebut termasuk perilaku tercela karena dapat menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis.

"Dalam agama, bullying (perundungan) hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela serta keji (fahsya') yang menyakiti orang lain secara fisik, verbal, maupun psikologis—baik di dunia nyata maupun di media sosial," tegas Gus Miftah kepada awak media, Sabtu (28/11).

Dia menjelaskan, larangan merendahkan dan mengolok-olok sesama manusia telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Hujurat ayat 11.

Ayat tersebut mengingatkan umat Islam agar tidak saling mencela, menghina, ataupun memberikan julukan buruk kepada orang lain.

Dalam ayat tersebut juga ditegaskan bahwa orang yang direndahkan belum tentu lebih buruk dibandingkan mereka yang melakukan penghinaan.

Karena itu, Gus Miftah mengingatkan pentingnya menjaga perilaku dan perkataan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika berinteraksi di media sosial.

Pernyataan Gus Miftah tersebut muncul setelah kasus dugaan pengeroyokan terhadap SN (17), siswi SMAN 7 Kota Malang, menjadi perhatian publik.