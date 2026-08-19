Gus Miftah Siapkan Rp 500 Juta, Bantu Korban Gempa di NTT

jpnn.com, JAKARTA - Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan bantuan terhadap korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pria yang akrab disapa Gus Miftah itu menggelontorkan dana pribadi sebesar Rp 500 juta untuk meringankan beban para korban terdampak.

Dia mengungkapkan bahwa perjalanannya ke NTT mencakup dua wilayah utama, yakni Ruteng dan Manggarai Timur.

"Agenda pribadi saya, saya akan memberikan bantuan kemanusiaan untuk sahabat-sahabat kita di NTT sebesar Rp500 juta. Posisi sudah saya transfer ke jaringan saya di sana untuk bisa dibelanjakan kepada teman-teman terdampak yang paling membutuhkan," ujar Gus Miftah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/8) malam.

Dia mengatakan bantuan yang diberikan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan para korban terdampak bencana.

"Saya tadi menyampaikan ke teman-teman yang ada di sana, saya transfer uang, saya sampaikan kepada mereka, silakan dibelanjakan yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, ada sembako, ada apalah yang memang dibutuhkan oleh mereka," ucap Gus Miftah.

Selain itu, dia juga mendapat amanah untuk menyalurkan Banpres (bantuan Presiden) untuk memulihkan fasilitas publik, khususnya rumah ibadah yang terdampak gempa.

Dia menargetkan minimal ada 10 rumah ibadah yang bisa segera mendapatkan bantuan renovasi.