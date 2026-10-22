Gus Muhaimin Bantu 34 Ribu Warga Tanjab Barat yang Kesulitan Air Bersih

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menyalurkan 32.000 liter air bersih untuk membantu warga di tiga kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, yang terdampak kekeringan.

Bantuan tersebut disalurkan ke Kelurahan Kampung Nelayan, Teluk Nilau, dan Tebing Tinggi. Sebanyak 34.418 warga menjadi sasaran bantuan di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih.

Ketua DPC PKB Tanjung Jabung Barat Mohammad Zaki mengatakan penyaluran air bersih itu merupakan amanah langsung dari Gus Muhaimin.

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“Saya mendapat amanah dari Gus Muhaimin untuk menyalurkan bantuan air bersih di Tanjung Jabung Barat,” kata Zaki, Kamis (22/10).

Zaki menjelaskan masyarakat di ketiga kelurahan tersebut telah lama menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih lantaran sumber mata air mengering.

Kondisi itu membuat warga harus mengantre dan menempuh jarak yang jauh untuk memperoleh air bagi kebutuhan sehari-hari.

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“Sumber-sumber mata air sudah mengering cukup lama. Untuk mendapatkan air bersih, warga juga harus antre karena sumber mata airnya terbatas dan lokasinya jauh,” ujarnya.

Menurut Zaki, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti minum, memasak, dan menjaga kebersihan keluarga.