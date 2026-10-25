Gus Muhaimin Dorong Peran Pesantren dalam Pencegahan Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mendorong pesantren dan masyarakat lokal, terlibat aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.

Gus Muhaimin menyampaikan hal itu saat menjadi inspektur upacara Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Al-Falah Putera, Banjarbaru, Sabtu (24/10).

Menurut dia, pesantren memiliki potensi besar dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui kepedulian dan kearifan lokal.

“Sebetulnya di mana ada pesantren, biasanya ada keberpihakan dan ada tindakan-tindakan preventif,” kata Gus Muhaimin.

Dia meminta pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memberi ruang lebih besar bagi pesantren dalam strategi perlindungan hutan.

Gus Muhaimin menilai pencegahan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan juga diperlukan.

“Nah, kita jadikan kebakaran hutan ini sebagai evaluasi. Sekarang kita jaga hutan ke depan dengan melibatkan masyarakat lokal, libatkan pesantren dengan kearifannya terhadap lingkungan,” ujarnya.

Selain persoalan lingkungan, Gus Muhaimin menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana yang masih dihadapi banyak pesantren di Indonesia.