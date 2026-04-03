Gus Muhaimin Ingatkan Kepala Daerah PKB Harus Jadi Teladan

Acara Sinergitas Percepatan Pencapaian Program Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 yang diikuti kepala daerah dari PKB seluruh Indonesia di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/4). Foto: dok DPP PKB

jpnn.com, JAKARTA - Ketum PKB Muhaimin Iskandar mendorong seluruh kader, khususnya yang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjaga amanah dengan sebaik-baiknya.

Dia juga meminta kadernya untuk terus berinovasi dalam menjalankan pemerintahan.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Sinergitas Percepatan Pencapaian Program Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 yang diikuti kepala daerah dari PKB seluruh Indonesia di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).

Dalam arahannya, Gus Muhaimin menegaskan setiap kepala daerah harus memiliki standar kepemimpinan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sejauh mungkin Anda mendapatkan amanah ini harus memiliki standar yang baik dan terukur. Artinya, ketika Anda menjadi kepala daerah, itu harus menjadi piloting keteladanan sebagai pemimpin,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa jabatan publik bukan sekadar posisi administratif, melainkan ruang untuk menghadirkan perubahan nyata yang bisa dirasakan masyarakat.

“Jangan hanya puas dengan rutinitas birokrasi. Kepala daerah harus berani membuat terobosan, menghadirkan solusi konkret, dan memastikan kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” kata Gus Muhaimin.

Lebih lanjut, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat itu mengingatkan pentingnya integritas sebagai fondasi utama kepemimpinan.

