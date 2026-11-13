Gus Muhaimin: Kemiskinan Bukan Takdir, Sosialisme Islam Harus Berpihak kepada Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengatakan kemiskinan bukan takdir yang harus diterima masyarakat. Oleh karena itu, kata dia, sosialisme Islam harus dihadirkan menjadi gerakan nyata untuk memperjuangkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut dia, gagasan sosialisme Islam tidak boleh berhenti sebagai perdebatan akademis. Pemikiran tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan aksi nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat.

“Diskursus ini digulirkan untuk menguatkan dua komitmen, yaitu komitmen kerakyatan dan komitmen keislaman. Jangan berhenti di diskusi. Ilmunya harus turun menjadi kerja,” kata dia saat menjadi pembicara utama Dialog Publik Sosialisme Islam di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11).

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Dia menyoroti persoalan ketimpangan yang masih membelit petani dan buruh, salah satunya soal kian sempitnya penguasaan lahan pertanian. Mengacu Sensus Pertanian BPS 2023, jumlah keluarga petani pengguna lahan kurang dari setengah hektare meningkat dari sekitar 14 juta menjadi hampir 17 juta dalam satu dekade.

Dia mengapresiasi kebijakan pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dan menetapkan harga gabah Rp6.500 per kilogram. Namun, dia mengingatkan persoalan petani tidak cukup diselesaikan melalui subsidi pupuk dan kebijakan harga gabah.

“Pekerjaan berikutnya adalah mengatasi penyempitan lahan pertanian melalui akses tanah bagi petani dan penguatan koperasi agar mereka memiliki posisi tawar,” ujarnya.

Selain petani, Gus Muhaimin menyoroti kondisi pekerja yang masih menghadapi persoalan kesejahteraan. Dia menyebut rata-rata upah buruh berada di kisaran Rp3,3 juta per bulan. Angka tersebut tidak terpaut jauh dari garis kemiskinan satu keluarga yang sekitar Rp3,1 juta.

Kondisi itu makin menantang karena sekitar enam dari sepuluh pekerja Indonesia berada di sektor informal. “Mereka membutuhkan perlindungan, jaminan sosial, serta kesempatan memiliki dan mengembangkan usaha sendiri,” katanya.