Gus Muhaimin Kukuhkan Pengurus Gerbang Tani, Siap Perjuangkan Nasib Petani-Nelayan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengukuhkan pengurus DPN Gerbang Tani periode 2026–2031 di Jakarta, Kamis (5/11).

Dalam pengukuhan tersebut, Gus Muhaimin-panggilan akrab- menegaskan pentingnya peran petani dan nelayan sebagai pilar utama kehidupan bangsa sekaligus penopang kedaulatan pangan nasional.

"Petani dan nelayan merupakan pilar utama kehidupan bangsa. Dari tangan petani dan nelayan, kebutuhan pangan rakyat terpenuhi, kedaulatan rakyat dan bangsa dipertaruhkan," kata Gus Muhaimin.

Dia mengatakan, petani dan nelayan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Persoalan tersebut antara lain ketimpangan penguasaan sumber daya, keterbatasan akses permodalan, ketidakpastian hasil dan harga produksi, serta lemahnya perlindungan dan kesejahteraan.

Oleh karena itu, Gus Muhaimin menilai Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) memiliki peran strategis dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat tani dan pesisir.

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"Gerbang Tani merupakan bagian dari ikhtiar kolektif untuk memperjuangkan kepentingan, hak, martabat, dan kesejahteraan petani dan nelayan di seluruh Indonesia," ujarnya.

Dia juga berpesan kepada jajaran pengurus yang baru dikukuhkan agar menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab.