Gus Muhaimin: Panji Bangsa Dirintis untuk Berperan dan Berkontribusi Nyata

Gus Muhaimin: Panji Bangsa Dirintis untuk Berperan dan Berkontribusi Nyata

Gus Muhaimin: Panji Bangsa Dirintis untuk Berperan dan Berkontribusi Nyata
Pembukaan Munas DKP Panji Bangsa. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mengingatkan bahwa kehadiran Panji Bangsa untuk memberikan kontribusi nyata dalam perjalanan politik PKB.

"Panji Bangsa dirintis untuk mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata dalam perjalanan politik. Terima kasih atas kontribusi maksimal terutama saat krisis 25 Agustus lalu dalam menjaga objek vital PKB dan mengawal para tokoh," katanya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa di kantor DPP PKB, Rabu (19/11).

Menurut Gus Muhaimin, Panji Bangsa harus berorientasi pada demokrasi yang berpihak pada rakyat.

"Demokrasi kerakyatan, terwujudnya sistem yang adil. Tidak ada jalan lain kecuali mengubah orientasi ekonomi agar berpihak pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Gus Muhaimin yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) mengingatkan bahwa Panji Bangsa dan PKB sama-sama lahir dari kekuatan sosial yang berpihak pada kelompok paling lemah. Karena itu, ia berharap Munas pertama ini mampu memperkuat fungsi dan peran strategis Panji Bangsa.

"Ideologinya satu, yakni membela yang paling lemah," tuturnya.

Sementara itu, Komandan Nasional DKP Panji Bangsa Rivqy Abdul Halim menegaskan pentingnya kesetaraan dan kedisiplinan dalam proses kaderisasi.

"Tidak ada perlakuan istimewa bagi anggota Panji Bangsa," katanya.

Panji Bangsa lahir dari gagasan Ketum PKB Gus Muhaimin untuk menciptakan pasukan khusus yang memiliki loyalitas penuh.

