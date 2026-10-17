Gus Muhaimin Salurkan 12 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Karhutla di OKI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, menyalurkan bantuan 12.000 liter air bersih untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Bantuan tersebut disalurkan secara gratis melalui DPC PKB Kabupaten OKI bersama PAC PKB Kecamatan Kayuagung pada Sabtu (17/10).

Distribusi air bersih dilakukan di sejumlah titik untuk membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah keterbatasan pasokan air akibat dampak karhutla.

Ketua PAC PKB Kecamatan Kayuagung Bakar mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Gus Muhaimin, terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.

“PKB hadir di tengah masyarakat, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih,” kata Bakar.

Dia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga selama kondisi kekurangan air masih berlangsung.

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Menurut Bakar, kebutuhan air bersih tidak bisa ditunda sehingga diperlukan langkah nyata untuk membantu masyarakat terdampak.

“Kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat. Air bersih merupakan kebutuhan dasar,” ujarnya.