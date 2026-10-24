Gus Muhaimin Santuni Petugas Karhutla di Kalsel, Salurkan Air Bersih hingga Sembako

jpnn.com - BANJARBARU - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin memberikan santunan kepada petugas dan sukarelawan pemadam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan.

Gus Muhaimin menyerahkan bantuan di sela-sela peresmian kantor DPW PKB Kalimantan Selatan di Landasan Ulin, Banjarbaru, Sabtu (24/10).

Bantuan tersebut berupa uang tunai dan paket sembako untuk petugas, sukarelawan, serta masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap.

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Gus Muhaimin mengapresiasi perjuangan para petugas dan sukarelawan yang berada di garis depan penanganan kebakaran.

Menurut dia, mereka membutuhkan dukungan karena menghadapi risiko besar saat menjalankan tugas kemanusiaan.

“Harus terus bergerak, mari saling membantu, terus kirim air bersih, masker, obat-obatan, terus kirim logistik untuk membantu teman-teman yang ada di seluruh Kalimantan dan berbagai tempat yang masih kebakaran,” kata Gus Muhaimin.

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Selain santunan dan sembako, PKB turut menggerakkan bantuan air bersih hingga ratusan ribu liter untuk memenuhi kebutuhan warga.

PKB Kalimantan Selatan juga mendirikan posko kesehatan guna membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.