Gus Muhaimin Tegaskan PKB Punya Tanggung Jawab Moral Memikirkan NU
jpnn.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus Muhaimin menegaskan partainya memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memikirkan masa depan Nahdlatul Ulama (NU).
Menurut Gus Muhaimin, PKB lahir dari rahim NU sehingga berkepentingan agar organisasi tersebut tetap sehat, kuat, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan pesantren, bangsa, dan negara.
"PKB ini selain berada di eksekutif dan legislatif, sebagai anak NU juga punya tanggung jawab memikirkan NU. Kalau tidak ikut memikirkan dimarahi, ikut memikirkan dianggap campur tangan. Kan repot kalau begitu," kata Gus Muhaimin saat menghadiri Sholawat Kebangsaan dan Pentas Budaya di Banyumas, Kamis (25/6) malam.
Dia menilai keberadaan NU yang sehat dan produktif menjadi kepentingan nasional karena memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas bangsa.
"NU harus sehat. Kalau NU tidak sehat, yang rugi negara. Kalau NU tidak sehat, yang rugi pemerintah. Karena kalau NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya sehat, mereka bisa membantu pemerintah menyukseskan pembangunan," ujarnya.
Menurut dia, semakin kuat dan produktif peran NU, semakin ringan pula beban pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan.
"Kalau NU kuat, NU produktif, maka akan meringankan beban dan tanggung jawab pemerintah," tuturnya.
Gus Muhaimin juga membantah anggapan bahwa perhatian PKB terhadap NU merupakan bentuk intervensi terhadap organisasi tersebut.
Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus Imin menegaskan partainya memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memikirkan masa depan NU.
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