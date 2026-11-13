Gus Muhaimin Tegaskan Sosialisme Islam Berpijak pada Pasal 33 dan 34 UUD 1945

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus Muhaimin mendorong Sosialisme Islam menjadi landasan perjuangan partainya untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui kerja-kerja konkret di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Gus Muhaimin saat memberikan keynote speech dalam Diskusi Publik Sosialisme Islam bertema “Berpihak pada Mustadh'afin: Sosialisme Islam untuk Kebangkitan Rakyat” di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).

Gus Muhaimin mengatakan, gagasan Sosialisme Islam perlu dihidupkan kembali sebagai energi baru bagi PKB dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.

Menurut dia, berbagai pendekatan pembangunan yang dilakukan selama puluhan tahun belum mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan secara mendasar.

"Sudah 25 tahun kami bekerja melalui berbagai pendekatan pembangunan. Demokrasi yang kita pilih dengan sangat bagus 20 tahun terakhir, tetapi agenda-agenda kemiskinan juga sama sekali tidak teratasi dengan baik," kata Gus Muhaimin.

Dia menilai, persoalan kemiskinan tidak bisa terus dianggap sebagai takdir. Diperlukan perubahan struktural yang menyentuh akar persoalan, termasuk ketimpangan kepemilikan tanah dan terbatasnya akses masyarakat terhadap keuangan serta permodalan.

"Akar masalahnya adalah kepemilikan tanah, akses terhadap keuangan dan permodalan. Kita ingin perubahan struktural yang lebih adil," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI itu juga menyoroti persoalan petani kecil yang selama puluhan tahun belum mendapatkan solusi memadai.