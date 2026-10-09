Gus Rivqy Berharap Dirut Baru Garuda Indonesia Berbenah dan Evaluasi Kebijakan Bagasi

jpnn.com - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB H. Rivqy Abdul Halim meminta Thomas Sugiarto Oentoro selaku direktur utama baru PT Garuda Indonesia segera membenahi kinerja perusahaan.

Evaluasi kebijakan bagasi juga menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian legislator itu.

Thomas ditetapkan sebagai Dirut Garuda Indonesia menggantikan Glenny H. Kairupan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Kamis (8/10).

Rivqy menilai pergantian pimpinan harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kualitas pelayanan maskapai pelat merah tersebut.

“Pergantian Dirut harus diikuti pembenahan manajemen secara nyata. Garuda membutuhkan tata kelola yang profesional, efisiensi yang terukur, dan pelayanan yang semakin baik,” kata Rivqy dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Dia mengingatkan, tantangan yang dihadapi manajemen baru tidak ringan. Garuda Indonesia masih membukukan kerugian sebesar USD113 juta atau sekitar Rp2,03 triliun pada semester I 2026.

Beban operasional juga meningkat seiring melonjaknya biaya bahan bakar pesawat atau avtur. Biaya avtur tercatat naik 43,6 persen secara tahunan menjadi USD677,6 juta.

Di tengah kondisi tersebut, Rivqy menilai optimalisasi aset dan efisiensi operasional perlu dilakukan secara terukur agar berdampak langsung terhadap kesehatan keuangan perusahaan.