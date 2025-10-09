Gus Rivqy Instruksikan Panji Bangsa Proaktif Mendata Bangunan Pesantren yang Rawan

jpnn.com - Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa menginstruksikan seluruh pasukannya di Indonesia untuk proaktif melakukan pendataan pesantren yang membutuhkan bantuan perbaikan infrastruktur.

Hal ini disampaikan seusai musibah ambruknya bangunan musala di Pondok Pesantren atau Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo.

Komandan Pusat Panji Bangsa Rivqy Abdul Halim menyampaikan langkah ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral organisasi terhadap keselamatan dan ketahanan infrastruktur pesantren di seluruh wilayah.

“Saya menginstruksikan pada seluruh pasukan Panji Bangsa, baik wilayah maupun cabang, agar membantu proses pendataan pesantren-pesantren yang ada di wilayah masing-masing. Apabila ada bangunan yang rawan, segera laporkan ke Dewan Komando Pusat (DKP) agar dapat kami tindaklanjuti ke Satgas Penataan Pembangunan Pesantren di Jakarta,” kata pria yang akrab disapa Gus Rivqy itu, Kamis (9/10).

Anggota Komisi VI DPR RI itu menambahkan pada hari pertama setelah kejadian di Ponpes Al Khoziny, pihaknya langsung menggerakkan pasukan di DKW Panji Bangsa Jawa Timur dan DKC Panji Bangsa Sidoarjo untuk memberikan pendampingan di lokasi.

Dia menyebutkan Panji Bangsa turut membantu proses evakuasi, mendampingi keluarga korban, serta berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Alhamdulillah, saat kejadian kami langsung bergerak. Para pasukan membantu 24 jam di lapangan. Bahkan ketika Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin, hadir di lokasi, mereka ikut mengawal dan memastikan segala kebutuhan penanganan berjalan lancar,” lanjutnya.

Sebagai bentuk empati dan solidaritas, Gus Rivqy juga mengungkapkan bahwa malam ini jajaran pengurus DKP Panji Bangsa beserta seluruh komando daerah menggelar doa bersama untuk para korban dan keluarga korban tragedi robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny secara hybrid.