Gus Robi Menahkodai Jaringan Kiai Santri Nasional Banten, Bawa Misi Ini

jpnn.com, BANTEN - Kepengurusan Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Provinsi Banten resmi dilantik pada Rabu malam (24/9), di Pondok Pesantren (Ponpes) Moderat At-Thohiriyah Pelamunan, Kabupaten Serang.

JKSN Banten secara resmi dinahkodai ulama muda dari Kabupaten Serang, yakni KH Muhammad Robi atau yang karib disapa Gus Robi.

Menurut Gus Robi, berdirinya JKSN Banten merupakan perwujudan dari ijtihad politik kebangsaan ulama terutama dari sang pendiri Prof. KH. Asep Saifuddin Chalim.

"JKSN berdiri untuk mengawal cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia serta meneguhkan akidah Islam ahli sunah waljamaah," ucap Gus Robi kepada JPNN, Kamis (25/9).

Dia membeberkan susunan pengurus JKSN terdiri dari 99 kiai santri yang tersebar dari delapan kabupaten atau kota se-Provinsi Banten.

"Jaringan Kiai Santri Nasional kami pilih secara selektif mewakili setiap daerah masing-masing," kata dia.

"Berdasarkan surat keputusan (SK) ada 99 kiai santri jumlahnya diambil dari filosofi asmaul husna."

Salah satu misi yang dibawa JKSN, kata Gus Robi, mencetak para santri agar bercita-cita luhur dan makin bermanfaat untuk masyarakat luas.