Gus Salam Bersilaturahmi dengan PWNU-PCNU Sulteng

jpnn.com - BAKAL calon Ketua Umum PBNU Abdussalam Shohib atau Gus Salam bersilaturahmi dengan PWNU-PCNU se-Sulawesi Tengah, Rabu (5/8).

"Alhamdulillah, sebelum silaturahmi dengan PWNU-PCNU se-Sulawesi Tengah, saya sowan Rais Syuriyah untuk mengenalkan diri, menjalin kedekatan dan minta izin serta mohon waktu sebelum bertemu dengan ketua-ketua PCNU se-Sulteng,” kata Gus Salam.

“Banyak hal kami perbincangkan, mulai kondisi NU di Sulteng, hingga perjalanan ulama terdahulu serta keakbaran mereka dalam bertukar ilmu dan strategi dakwah; syiar Islam di nusantara, termasuk di kepulauan Celebes,” imbuhnya.

Gus Salam mengaku telah bersilaturahmi dengan jajaran PWNU-PCNU di 29 provinsi.

Memperhatikan kondisi dan karakter NU di kepulauan Celebes, menurut Gus Salam, jam’iyyah Nahdlatul Ulama di wilayah Sulawesi Tengah telah memiliki potensi dan banyak peluang bagus untuk maju.

Terutama dalam mendorong dan memfasilitasi pengembangan kemandirian umat.

“Lembaga keuangan syariah atau terintegrasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) potensial berdiri di Sulteng. Sebagai lembaga gotong royong berkarakter koperasi yang beroperasi untuk menggalang dan mensupport usaha-usaha ekonomi warga,” kata Gus Salam.

Menurutnya, NU bisa turut mendorong berkembangnya UMKM di berbagai sektor usaha, termasuk pertanian, perikanan dan pariwisata yang tersebar di berbagai daerah Sulteng.