Gus Salam: Penggeledahan Ponpes Putri di Sukoharjo Ujian Konsistensi Kapolri

jpnn.com - JOMBANG - Ketua Yayasan Gerak Pengabdian Santri Indonesia sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar Jombang KH Abdussalam Shohib a.k.a Gus Salam angkat bicara soal tindakan kepolisian di PP Hamalatul Qur’an, Mojolaban Sukoharjo, Jawa Tengah.

"Penggerebekan polisi ke ponpes putri tersebut tindakan sembrono walaupun dengan alasan sedang menangani kasus pidana. Itu tindakan yang berlebihan. Gegabah. Tidak pantas. Sangat ceroboh,” tutur Gus Salam.

Konon penggerebekan yang dilakukan polisi di PP Hamalatul Qur’an itu berawal dari dugaan ada keterlibatan pihak pesantren atau santri dalam kasus perusakan dan pembakaran Warung Mi Babi Tepi Sawah di Parangjoro, Sukoharjo.

Dari keterangan pihak PP Hamalatul Qur’an yang didapat Gus Salam, disebutkan bahwa polisi mendatangi pesantren menjelang subuh saat para santriwati masih tertidur. Santriwati dibangunkan, dikeluarkan, dan dibawa ke kantor polisi.

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"Itu pesantren putri, ada santriwati masih anak-anak, didatangi dini hari menjelang subuh, ketika mereka semua sedang tidur, kemudian pintu didobrak, dibentak-bentak dibangunkan, ditodong senapan laras panjang, ditarik keluar kamar, diintimidasi ketika belum mengenakan jilbab dan sebagainya. Semua itu kan berlebihan secara etik dan moral. Mana pendekatan humanis yang digaungkan Pak Kapolri?” ujar Gus Salam.

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Menurut Gus Salam, dari pengalaman sebagai pengasuh pesantren, apa yang dialami santriwati dalam penggerebekan oleh kepolisian itu akan menimbulkan trauma mendalam.

"Trauma santriwati ini akan membawa luka psikologi dalam jangka panjang. Membentuk persepsi dan kesan yang buruk pada aspek penegakan hukum, terutama perlindungan dari rasa aman dan dari ancaman ketakutan,” tuturnya.