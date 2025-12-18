Gus Yahya Ajak Masyarakat Terlibat Aktif dalam Aksi Solidaritas Bencana Sumatra
jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak seluruh masyarakat di Indonesia terlibat aktif dalam aksi solidaritas korban bencana Sumatra.
"Kami mengajak segenap warga Nahdlatul Ulama dan seluruh masyarakat untuk terlibat dalam gerakan solidaritas kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana," kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf di Banda Aceh, Kamis.
Ia menjelaskan dalam meringankan beban masyarakat korban bencana yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sangat dibutuhkan rasa kebersamaan guna mengurangi beban mereka yang terdampak.
"Semangat kebersamaan dari seluruh warga bangsa sangat dibutuhkan. Insyaa Allah tantangan apa pun yang dihadapi oleh bangsa dan negara tercinta akan bisa kita hadapi bersama-sama," katanya.
Ia juga mengajak segenap warga NU dan seluruh umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
"Semoga bencana atau penderitaan yang kita terima sebagai cobaan ini diringankan oleh Allah SWT, sehingga bisa segera diangkat kesulitan-kesulitan yang saat ini kita alami," katanya.
Ia menambahkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berkomitmen untuk terlibat aktif dalam membantu penanggulangan dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh salah satunya mengaktifkan relawan NU Peduli.
"Alhamdulillah kita telah bergerak di daerah bencana sejak awal dan telah mendirikan delapan Posko di Aceh dalam mempercepat koordinasi penanganan bencana Aceh dengan seluruh pemangku kepentingan," katanya.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
