Gus Yahya Melawan, Anggap Hasil Syuriyah & Penetapan Pj Ketum PBNU Tak Berdasar
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menerbitkan surat bernomor 4937/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025 menyikapi surat Tabayyun Rais Aam yang disampaikan Miftachul Achyar.
Setidaknya, dua poin muncul dalam surat yang diteken Gus Yahya dan diberi judul Menjernihkan Masalah, Menatap Masa Depan.
Pertama, Gus Yahya menangkap bahwa Risalah Rapat Harian Syuriyah pada 20 November tidak sah setelah melihat Tabayyun Rais Aam.
Termasuk, kata Gus Yahya, keputusan turunan yang berdasarkan Rapat Harian Syuriyah hingga penetapan Pj Ketum PBNU tidak sah secara aturan.
"Tindakan yang tidak memiliki dasar, bahkan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan dengan sendirinya batal demi hukum," ujar dia dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (24/12).
Gus Yahya mengaku sebagai mandataris Muktamar PBNU bakal menolak Rapat Harian Syuriyah berserta keputusan turunan.
"Bukan karena kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga marwah dan tatanan organisasi yang kami warisi," ujar dia.
Gus Yahya dalam surat bernomor 4937/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025 menyebutkan konflik internal di organisasi yang berlarut-larut bisa merusak PBNU.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf masih menolak hasil Rapat Harian Syuriyah, karena menganggap dibuat tak sesuai aturan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gus Yahya Klaim Sudah Berusaha Islah, Tetapi Tak Disambut Miftachul Achyar
- 2 Pernyataan Penting Gus Yahya di Musyawarah Kubro NU, Tunggu Rais Aam 3 Hari
- Tambang Triliun
- Gus Yahya Mau Menghadap Rais Aam, tetapi Belum Dapat Jawaban
- Gus Yahya Apresiasi Strategi Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
- Rais Aam & Ketum PBNU Didesak Mundur, Tokoh NU: Serahkan Mandat Organisasi kepada Ahlul Halli Wal Aqdi