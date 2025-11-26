menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Gus Yahya Sebut Surat Edaran Pemecatan Dirinya Tidak Sah!

Gus Yahya Sebut Surat Edaran Pemecatan Dirinya Tidak Sah!

Gus Yahya Sebut Surat Edaran Pemecatan Dirinya Tidak Sah!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Foto: Dok. PBNU

jpnn.com, JAKARTA - Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan surat edaran pemberhentian dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak sah.

Surat tersebut tidak sah lantaran pada latar belakangnya masih diberi watermark atau tulisan sebagai draft.

“Maka itu berarti tidak sah. Dan kalau di-scan tanda tangan di situ, itu akan muncul keterangan bahwa tanda tangan tidak sah,”

Baca Juga:

Dia menjelaskan surat tersebut tidak sah karena tidak memenuhi standar administrasi yang sudah diatur di dalam aturan di lingkungan NU, yaitu bahwa Surat Edaran itu tidak ditandatangani oleh empat orang dari unsur Syuriyah dan Tanfidziyah.

“Itulah sebabnya kemudian Surat Edaran itu juga tidak bisa mendapatkan pengesahan dari sistem digital kita,”

Menurut dia, walaupun draf sudah dibuat, tetapi tidak bisa mendapatkan stempel digital.

Baca Juga:

“Dan apabila dicek di link di bawah surat itu, akan diketahui bahwa nomor surat yang dicantumkan di situ juga tidak dikenal,” kata dia.

Gus Yahya juga mengeklaim bahwa dokumen itu tidak sah karena sudah diedarkan ke publik.

Surat tersebut tidak sah lantaran pada latar belakangnya masih diberi watermark atau tulisan sebagai draft.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI