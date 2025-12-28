Gus Yahya Tegaskan Polemik PBNU Telah Berakhir
jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa polemik di internal PBNU telah berakhir. Itu setelah pertemuan jajaran pimpinan di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur, pada hari ini, Minggu.
"Semua hal yang kemarin menjadi persoalan, kami anggap sudah lewat, sudah tidak ada, dan kami kembali lagi kepada kebersamaan," katanya kepada awak media.
Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, pertemuan yang digelar di Pondok Pesantren Miftachussunnah Surabaya menandai kembalinya kebersamaan jajaran PBNU sebagaimana sebelumnya.
"Ya Alhamdulillah, silaturrahim ini adalah momentum untuk mengukuhkan apa yang telah disepakati di Lirboyo pada hari Kamis yang lalu," ujarnya.
Menurut dia, pertemuan tersebut berlangsung secara sederhana dengan diisi selawat bersama dan silaturahim guna memperkuat ikatan batin antarpimpinan PBNU.
"Karena dahulu kami berangkat bersama-sama, kami akan terus berjalan bersama-sama sampai akhir, sebagaimana kesepakatan dan mandat dari pertemuan Lirboyo," ucapnya.
Saat disinggung mengenai pembenahan struktur kepengurusan, termasuk posisi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Gus Yahya menegaskan tidak ada perubahan dalam susunan kepengurusan.
"Pokoknya sekarang kembali bersama, itu saja. Kembali bersama, kembali bersama seperti semula," ujarnya.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa polemik di internal PBNU telah berakhir.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PBNU Gelar Doa Bersama Satu NU, Satu Bangsa
- Islah PBNU Tercapai, Idrus Marham: Muktamar Jalan Konstitusional Selamatkan NU
- 5 Berita Terpopuler: Alhamdulillah, PPPK jadi PNS Bukan Hal Mustahil, Jangan Hanya Dipandang sebagai Pekerjaan
- Begini Kata Kiai Ma'ruf Amin soal Muktamar NU Bersama
- PBNU Gelar Doa untuk Negeri Sikapi Bencana di Sejumlah Daerah
- Gus Miftah Mengajak Warga NU Hadiri Doa Untuk Negeri